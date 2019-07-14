Губернатор Псковской области поздравил работников почты с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-14T09:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников почты с профессиональным праздником. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона подчеркнул, что российская почта одна из старейших во всём мире.

- Почта Псковской области — это порядка 300 отделений и 2,5 тысяч человек персонала, чья работа жизненно важна для корректного функционирования всех институтов нашего региона, - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В День российской почты глава региона пожелал работникам и ветеранам почтовой службы крепкого здоровья, удачи, спокойствия и благополучия и отметил, что подписано соглашение с «Почтой России» о поддержании деятельности организации.

КСТАТИ

В Псковской области, благодаря поддержке главы региона, активно реализуется внедрение современных технологий. В областном центре 4 июня появилось отделение почты нового формата, которое сможет обслуживать более 23 тысяч жителей растущего Запсковья.

ИСТОЧНИК KP.RU