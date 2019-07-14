Реконструкция прорыва оборонительных укреплений на «Линии Сталина» пройдёт в Островском районе

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-14T10:28:51+03:00

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В Островском районе Псковской области пройдёт реконструкция прорыва оборонительных укреплений на «Линии Сталина». Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор Военно-исторического музея Псковской области Пётр Гринчук, мероприятие состоится в деревне Холматка близ Острова 14 июля.

В этом году на «Линию Сталина» приедут около 150 реконструкторов из Северо-Западной части России, а также из-за рубежа. Благодаря им на территории музейного комплекса развернётся массовое сражение. Зрителям продемонстрируют эпизод Псковско-Островской наступательной операции, прошедшей в июле 1944.

Продовольственные и сувенирные точки ждут посетителей с 10.00. В это же время стартует работа интерактивных площадок. На них гости смогут познакомиться с солдатским бытом. А бой начнётся в 13:00. В нём задействуют не только артиллерию, но и тяжёлую технику времён Великой Отечественной войны.

Завершит мероприятие концерт.

Фотоотчёт о том, как прошло мероприятие год назад, смотрите ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU