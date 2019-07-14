2019-07-14T12:31:57+03:00
Происшествия

Полицейские Гдова нашли похитителя приставок для цифрового телевидения

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудники полиции изъяли украденные телевизионные приставки у злоумышленникаСотрудники полиции изъяли украденные телевизионные приставки у злоумышленникаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Полицейские Гдова нашли похитителя приставок для цифрового телевидения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 9 июля злоумышленник взломал дверь одного из жилых домов по улице Кингисеппской. Оттуда неизвестный похитил две цифровые телевизионные приставки и скрылся. Сотрудники полиции задержали грабителя. Им оказался 37-летний безработный ранее судимый местный житель. У него забрали похищенные приставки.

Полицейские раскрыли и ещё одно преступление. В конце июня из гаража в деревне Лужки Себежского района злоумышленник украл запчасти. Мужчина снял детали с двигателя погрузчика, который стоял в гараже. Сотрудники МВД подозревают в совершении преступления 45-летнего судимого мужчину, который живёт в той же деревне. У него нашли и изъяли запчасти погрузчика.

В настоящее время полиция проводит расследование по обоим преступлениям. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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