Порядка 100 спортсменов поучаствовали в забеге в честь юбилея со дня освобождения Пустошкинского района

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-14T13:51:52+03:00

В забеге приняли участие спортсмены из Беларуси, Пустошки, Невеля, Опочки, Пскова и Великих Лук Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Мероприятие прошло в Пустошке уже в 26-й раз

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Порядка 100 спортсменов поучаствовали в забеге в честь 75-летнего юбилея со дня освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоялось в Пустошке 13 июля уже в 26-й раз.

- Подобные мероприятия объединяют память поколений. К сожалению, все меньше и меньше с нами остается ветеранов Великой Отечественной войны. Участники забега, таким образом, почтили память дедов и прадедов, - подчеркнул председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

В рамках спортивного мероприятия прошло награждение почётными медалями «За заслуги перед Пустошкинским районом». Их вручили двум жителям района. А завершило торжество выступление псковских военнослужащих, прибывших по просьбе главы региона Михаила Ведерникова. Они показали элементы боевой подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU