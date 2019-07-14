2019-07-14T13:51:52+03:00
Общество

Порядка 100 спортсменов поучаствовали в забеге в честь юбилея со дня освобождения Пустошкинского района

Мероприятие прошло в Пустошке уже в 26-й раз
Анна БЫСТРОВА
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В забеге приняли участие спортсмены из Беларуси, Пустошки, Невеля, Опочки, Пскова и Великих ЛукВ забеге приняли участие спортсмены из Беларуси, Пустошки, Невеля, Опочки, Пскова и Великих ЛукФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Порядка 100 спортсменов поучаствовали в забеге в честь 75-летнего юбилея со дня освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие состоялось в Пустошке 13 июля уже в 26-й раз.

- Подобные мероприятия объединяют память поколений. К сожалению, все меньше и меньше с нами остается ветеранов Великой Отечественной войны. Участники забега, таким образом, почтили память дедов и прадедов, - подчеркнул председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

В рамках спортивного мероприятия прошло награждение почётными медалями «За заслуги перед Пустошкинским районом». Их вручили двум жителям района. А завершило торжество выступление псковских военнослужащих, прибывших по просьбе главы региона Михаила Ведерникова. Они показали элементы боевой подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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