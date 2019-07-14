14 Июль 20:51 2019-07-14T20:51:16+03:00

Иван Штылин принял активное участие в праздновании 75-летия во дня освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Фото: Instagram

Он отметил, что продолжит работать над патриотическим воспитанием молодёжи

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Председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин выразил благодарность участникам концерта в Пустошке за творческие номера, приуроченные к юбилею со дня освобождения района в годы Великой Отечественной войны. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», слова благодарности прозвучали в адрес творческих коллективов из Великих Лук. Отдельно Иван Штылин отметил вклад в культурное мероприятие Алексея Скачкова и Анастасии Аввакуменковой.

- Ребята, спасибо! Ваши песни, эмоции, талант действительно не остались без внимания! Спасибо за праздник! - написал председатель регионального комитета по спорту на своей странице в соцсети.

Он отметил, что продолжит работать над патриотическим воспитанием молодёжи региона.

КОНКРЕТНО

В честь юбилея 14 июля в Пустошке прошёл легкоатлетический пробег. В нём приняли участие около 100 спортсменов из России и Республики Беларусь. Кроме того, в районном центре прошёл футбольный матч. Участие в нём принял и Ван Штылин.

ИСТОЧНИК KP.RU