Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» в Псковской области собрал несколько тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-15T10:18:42+03:00

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Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» в Островском районе Псковской области собрал несколько тысяч человек. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 14 июля около 150 реконструкторов собрались в деревне Холматка на территории музейно-мемориального комплекса «Линия Сталина».

Они продемонстрировали зрителям эпизод боя, который положил начало освобождению Псковской области и Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков. Реконструкцию организовала общественная организация «Забытый подвиг», а также Военно-исторический музей региона.

После боя зрители фестиваля могли осмотреть образцы военной техники, которую использовали реконструкторы. Эта выставка пользовалась особым спросом у гостей фестиваля. На ней можно было увидеть не только артиллерийские орудия и автомобили, но и миномёты и бронетехнику. Некоторые из образцов действительно участвовали в сражениях в годы Великой Отечественной войны.

Фоторепортаж с военно-исторического фестиваля смотрите ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU