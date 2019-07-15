2019-07-15T09:48:26+03:00
Общество

Житель Пыталовского района ответит по уголовному кодексу за оскорбление сотрудников ГИБДД

Год исправительных работ и ежемесячные выплаты ждут жителя Пыталово за оскорбление полицейских
Алиса Солнцева
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Уголовная ответственность за оскорбление сотрудников ГИБДД назначена жителю Пыталовского районаУголовная ответственность за оскорбление сотрудников ГИБДД назначена жителю Пыталовского районаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пыталовском районе местного жителя привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников ГИБДД, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, инцидент произошел 16 марта.

Полицейские Пыталовского района остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый 42-летний мужчина. Чтобы подтвердить алкогольное опьянение водителя, нужно было пройти медицинское освидетельствование.

Пьяный мужчина в грубой форме отказался от необходимой процедуры и перешел на личности. По отношению к сотрудникам ГИБДД нарушитель использовал бранные, нецензурные выражения, оскорбляющие человеческое достоинство.

За публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей житель Пыталовского района предстал перед судом. Мировой судья признал мужчину виновным и назначил один год исправительных работ и выплату 15-и процентов от зарплаты в государственную казну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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