СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-15T11:41:31+03:00

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За пьяное вождение житель Дедовичского района отправится в тюрьму. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, раньше мужчина уже был судим за аналогичное преступление, поэтому его наказание в этот раз было более серьёзным.

Следствие выяснило, что 1 мая 2019 года автомобилист направлялся из посёлка Дедовичи в сторону одной из деревень района. На пути мужчину остановили сотрудники дорожно-постовой службы. Когда водитель предъявлял документы, полицейские заподозрили, что автолюбитель пьян. Медицинское освидетельствование в присутствии понятых подтвердило это опасение. Водителя арестовали.

В результате суд назначил нетрезвому автолюбителю 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не подлежит обжалованию, он уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU