2019-07-15T12:56:48+03:00
Спорт

Футбольные клубы Псковской области готовятся к старту нового спортивного сезона

Сезон откроют выездными матчами
Анна БЫСТРОВА
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Новый футбольный сезон для команд Псковской области начнётся с выездных матчейНовый футбольный сезон для команд Псковской области начнётся с выездных матчей
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Футбольные клубы Псковской области готовятся к старту нового спортивного сезона профессиональной футбольной лиги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, спортсмены из «Псков-747» и «Луки-Энергия» откроют сезон выездными матчами.

Одна из игр состоится 16 июля на поле клуба «Спартак». Футболисты из «Псков-747» посоревнуются с командой из Подмосковья за право отправиться в национальную футбольную лигу. Псковским спортсменам придётся обойти 13 команд, чтобы получить заветный трофей.

А футболисты команды «Луки-Энергия» также выйдут на поле 16 июля. Однако эта игра состоится в Подмосковье. Великолучане сыграют с командой из Орехово-Зуево на стадионе «Знамя труда».

В прошлом спортивном сезоне великолукский футбольный клуб дважды проиграл подмосковным футболистам. На выездном матче вратарь «Луки-Энергия» пропусти один мяч, а на домашнем поле счёт составил 0:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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