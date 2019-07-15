СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-15T12:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольные клубы Псковской области готовятся к старту нового спортивного сезона профессиональной футбольной лиги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, спортсмены из «Псков-747» и «Луки-Энергия» откроют сезон выездными матчами.

Одна из игр состоится 16 июля на поле клуба «Спартак». Футболисты из «Псков-747» посоревнуются с командой из Подмосковья за право отправиться в национальную футбольную лигу. Псковским спортсменам придётся обойти 13 команд, чтобы получить заветный трофей.

А футболисты команды «Луки-Энергия» также выйдут на поле 16 июля. Однако эта игра состоится в Подмосковье. Великолучане сыграют с командой из Орехово-Зуево на стадионе «Знамя труда».

В прошлом спортивном сезоне великолукский футбольный клуб дважды проиграл подмосковным футболистам. На выездном матче вратарь «Луки-Энергия» пропусти один мяч, а на домашнем поле счёт составил 0:2.

ИСТОЧНИК KP.RU