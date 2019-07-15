2019-07-15T16:49:24+03:00
Общество

Волонтёрский лагерь распахнул двери в Псковской области

Он открылся в усадьбе Волышово в Порховском районе
Анна БЫСТРОВА
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Добровольцы очистят от мусора и поросли территорию усадьбы Строгановых в Псковской областиДобровольцы очистят от мусора и поросли территорию усадьбы Строгановых в Псковской областиФото: Николай ХИЖНЯК
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Волонтёрский лагерь распахнул двери на территории усадьбы Волышово Порховского района. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, работа летнего лагеря для добровольцев стартовала 15 июля.

Порядка 20 добровольцев из Псковской области, Санкт-Петербурга и Мурманска приехали, чтобы навести порядок в нескольких зданиях усадьбы Строгановых и прилегающем парке 17-19 веков.

Волонтёры останутся в палаточном лагере в течение двух недель. За это время они уберут мусор на территории усадьбы, продолжат реконструкцию голубятни и помогут специалистам отремонтировать кровлю усадебной конюшни. Предполагается, что добровольцы также проведут фотосъёмку усадьбы Строгановых, чтобы запечатлеть её нынешнее состояние.

Для участников волонтёрского лагеря организаторы подготовили культурную программу, которая включает экскурсии, мастер-классы и музыкальные фестивали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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