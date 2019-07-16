Более тысячи школьников со всей России посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-16T10:13:04+03:00

Дети из разных регионов России посетят Псковскую область, чтобы лучше узнать русскую историю и культуру Фото: Евгения ГУСЕВА

Для школьников из разных регионов России разработан 4-дневный маршрут по Псковской области

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Экскурсии для 1100 российских школьников пройдут с сентября по ноябрь в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, школьники освоят 4-дневный маршрут «Духовные истоки», разработанный по культурно-просветительской программе «Моя Россия» внутри нацпроекта «Культура».

Псковскую область посетят учащиеся школ Сибирского, Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и города Севастополя.

В программу вошло посещение достопримечательностей и знаковых мест Пскова, Изборска, Печор и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В 2016 году по нацпрограмме «Моя Россия» регион принял более шестисот российских школьников, в том году – около полутора тысяч.

Целью программы «Моя Россия» является популяризация русской культуры и развитие интереса к истории нашей страны среди молодежи. Основана программа Министерством культуры Российской Федерации, проект финансируется из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU