2019-07-16T10:13:04+03:00
Общество

Более тысячи школьников со всей России посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

Для школьников из разных регионов России разработан 4-дневный маршрут по Псковской области
Алиса Солнцева
Поделиться:
Дети из разных регионов России посетят Псковскую область, чтобы лучше узнать русскую историю и культуруДети из разных регионов России посетят Псковскую область, чтобы лучше узнать русскую историю и культуруФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Экскурсии для 1100 российских школьников пройдут с сентября по ноябрь в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, школьники освоят 4-дневный маршрут «Духовные истоки», разработанный по культурно-просветительской программе «Моя Россия» внутри нацпроекта «Культура».

Псковскую область посетят учащиеся школ Сибирского, Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и города Севастополя.

В программу вошло посещение достопримечательностей и знаковых мест Пскова, Изборска, Печор и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В 2016 году по нацпрограмме «Моя Россия» регион принял более шестисот российских школьников, в том году – около полутора тысяч.

Целью программы «Моя Россия» является популяризация русской культуры и развитие интереса к истории нашей страны среди молодежи. Основана программа Министерством культуры Российской Федерации, проект финансируется из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При пожаре на пилораме в Псковской области пострадал рабочий
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
В Псковской области злостный неплательщик алиментов преобразился в заботливого отца
Полиция Острова задержала подростков-вандалов
Объединённый Псково—Изборский музей-заповедник получил нового руководителя
Игорю Максимову выдали кандидатское удостоверение в депутаты Псковского облсобрания
Галина Неваленная зарегистрировалась кандидатом на выборы в Псковскую городскую думу
Участников волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово в Порховском районе ждёт богатая культурная программа
Псковская область сэкономила 250 миллионов рублей на госзакупках
Волонтёрский лагерь распахнул двери в Псковской области
В Псковской области определили 17 лучших учителей региона
В краже трех велосипедов полиция подозревает 34-летнего псковича
Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию