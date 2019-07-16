2019-07-16T14:20:35+03:00
Звезды

Форум для активной молодёжи «Без границ» стартовал в Псковской области

Для участников мероприятия организуют работу по шести направлениям
Анна БЫСТРОВА
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Молодёжный форум "Без границ" собрал 300 участников в возрасте от 18 до 35 летМолодёжный форум "Без границ" собрал 300 участников в возрасте от 18 до 35 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Форум для активной молодёжи под названием «Без границ» стартовал в национальном парке «Себежский» 16 июля. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ранее из-за плохой погоды мероприятие пришлось перенести, но теперь на территории палаточного лагеря собрались порядка 300 активистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участников мероприятия организуют работу по шести направлениям. А ещё молодёжь ждут лекционные площадки, дискуссии на равных со специалистами по поводу развития творческого потенциала. «Без границ» предоставит возможность поучаствовать в мастер-классах и получить экспертные консультации по важнейшим вопросам.

КСТАТИ

Каждый день участников форума будет посвящён определённой теме. Среди них национальные традиции, семья, мечта, любовь к родине, здоровье и радость момента. Форум завершится 21 июля. Организаторы рассчитывают на то, что он станет местом встречи активистов не только из России, но и из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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