Для участников форума «Без границ» в Псковской области установили современный сценический комплекс

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-16T14:19:12+03:00

Молодые люди будут жить в палаточном лагере в Себежском районе

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Для участников форума «Без границ» на территории национального парка «Себежский» в Псковской области установили современный сценический комплекс. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет будут жить на территории палаточного городка в течение шести дней.

Помимо сцены для участников международного форума установили шатры с мультимедийным оборудованием, а также арт-объекты, среди которых стилизованное псковское подворье, лесная фотозона с качелями и партизанская деревня. Электричество на площадки мероприятий будут поставлять шесть генераторов.

Форум «Без границ» продлится конца недели. Он станет значимой площадкой для объединения актуальных идей и проектов. Подробнее о мероприятиях для молодых активистов в рамках форума можно прочитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU