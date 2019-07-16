В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями
В Псковской области начнет работать региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.
Основные мероприятия программы будут направлены на профилактику онкозаболеваний. Кроме этого к 2024 году в регионе откроют три центра амбулаторной онкологической помощи: уже в этом году на базе Псковской городской поликлиники, в следующем - на базе Великолукской межрайонной больницы и на базе Островской межрайонной больницы - в 2021 году.
Также планируется переоборудовать медицинские учреждения, которые занимаются лечением онкобольных и развивать систему медицинской реабилитации. Особое внимание уделят кадрам.
В результате принятых мер смертность от новообразований, включая злокачественные, должна снизиться, а количество выявленных на I - II стадиях новообразований должно увеличиться.
ИСТОЧНИК KP.RU