2019-07-16T16:06:29+03:00
Общество

В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями

К 2024 году она должна снизить показатели по онкозаболеваемости в регионе
Василиса Алексеева
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в Псковской области попытаются снизить онкозаболеваемость.в Псковской области попытаются снизить онкозаболеваемость.Фото: Маргарита КРАСНОВА
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В Псковской области начнет работать региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Основные мероприятия программы будут направлены на профилактику онкозаболеваний. Кроме этого к 2024 году в регионе откроют три центра амбулаторной онкологической помощи: уже в этом году на базе Псковской городской поликлиники, в следующем - на базе Великолукской межрайонной больницы и на базе Островской межрайонной больницы - в 2021 году.

Также планируется переоборудовать медицинские учреждения, которые занимаются лечением онкобольных и развивать систему медицинской реабилитации. Особое внимание уделят кадрам.

В результате принятых мер смертность от новообразований, включая злокачественные, должна снизиться, а количество выявленных на I - II стадиях новообразований должно увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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