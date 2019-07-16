В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации
В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.
Сейчас в регионе на службе в санавиации состоит вертолет «Ансат». Планируется, что второй вертолет появится в Великих Луках. Всего в Псковской области есть 23 вертолетные площадки, а пациентов эвакуируют в Москву с девяти площадок и с пяти площадок в Санкт-Петербург.
Как рассказала Марина Гаращенко, в соответствии со стратегией в регионе должен появиться региональный центр скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.
Ход реализации стратегии будет контролировать первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
ИСТОЧНИК KP.RU