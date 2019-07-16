СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-16T18:18:50+03:00

До 2024 года в регионе должна появиться еще одна вертолетная база и центр скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санавиации

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В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.

Сейчас в регионе на службе в санавиации состоит вертолет «Ансат». Планируется, что второй вертолет появится в Великих Луках. Всего в Псковской области есть 23 вертолетные площадки, а пациентов эвакуируют в Москву с девяти площадок и с пяти площадок в Санкт-Петербург.

Как рассказала Марина Гаращенко, в соответствии со стратегией в регионе должен появиться региональный центр скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.

Ход реализации стратегии будет контролировать первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU