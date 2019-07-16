2019-07-16T18:18:50+03:00
Общество

В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации

До 2024 года в регионе должна появиться еще одна вертолетная база и центр скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санавиации
Василиса Алексеева
Поделиться:
Вертолетная база должна появиться в Великих Луках.Вертолетная база должна появиться в Великих Луках.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.

Сейчас в регионе на службе в санавиации состоит вертолет «Ансат». Планируется, что второй вертолет появится в Великих Луках. Всего в Псковской области есть 23 вертолетные площадки, а пациентов эвакуируют в Москву с девяти площадок и с пяти площадок в Санкт-Петербург.

Как рассказала Марина Гаращенко, в соответствии со стратегией в регионе должен появиться региональный центр скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.

Ход реализации стратегии будет контролировать первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Облигациям банка «Открытие» присвоен кредитный рейтинг eAA-(RU)
Михаил Ведерников поддержал изменения в законе о застройке Псковской области
В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями
Количество смертей в Псковской области сократится благодаря программе по сердечно-сосудистым заболеваниями
В Псковской области введут электронную запись на диспансеризацию и вызов врача через интернет
ТИК получил документы от кандидата на пост главы Усвятского района Дмитрия Петрова
Губернатор Псковской области поручил проверить работу стоматологической поликлиники в областном центре
Для участников форума «Без границ» в Псковской области установили современный сценический комплекс
Форум для активной молодёжи «Без границ» стартовал в Псковской области
При пожаре на пилораме в Псковской области пострадал рабочий
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
В Псковской области злостный неплательщик алиментов преобразился в заботливого отца
Полиция Острова задержала подростков-вандалов
Более тысячи школьников со всей России посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Объединённый Псково—Изборский музей-заповедник получил нового руководителя
Игорю Максимову выдали кандидатское удостоверение в депутаты Псковского облсобрания
Галина Неваленная зарегистрировалась кандидатом на выборы в Псковскую городскую думу
Участников волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово в Порховском районе ждёт богатая культурная программа
Псковская область сэкономила 250 миллионов рублей на госзакупках
Волонтёрский лагерь распахнул двери в Псковской области
В Псковской области определили 17 лучших учителей региона
В краже трех велосипедов полиция подозревает 34-летнего псковича
Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию