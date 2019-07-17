2019-07-17T10:16:11+03:00
Общество

Военнослужащий Псковской области заплатит 20 тысяч за сломанную челюсть

Мужчина ударил своего сослуживца во время спора
Анна БЫСТРОВА
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Военнослужащий из Острова заплатит штраф за избиение сослуживцаВоеннослужащий из Острова заплатит штраф за избиение сослуживцаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Военнослужащий города Острова Псковской области заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что сломал челюсть одному из своих сослуживцев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, инцидент произошёл в островской войсковой части 14 января 2018 года.

Следствие установило, что военнослужащий повздорил со своим знакомым. И чтобы показать своё превосходство, ударил сослуживца кулаком по лицу. В результате потерпевший получил открытый перелом нижней челюсти. Медицинские работники расценили эту травму как средний вред для здоровья.

А гарнизонный суд решил, что своим поведением мужчина нарушил устав и признал военнослужащего виновным в этом преступлении. В связи с этим военный суд применил к нарушителю меру уголовно-правового характера. И обязал заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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