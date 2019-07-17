2019-07-17T10:46:52+03:00
Общество

Вице-губернатор Василий Осипов проконтролирует модернизацию котельной в Гдовском районе

До 1 августа специалисты рассчитают затраты на ремонт
Анна БЫСТРОВА
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В год для работы поселковой котельной нужно 9 тысяч кубометров дровВ год для работы поселковой котельной нужно 9 тысяч кубометров дров
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Заместитель губернатора Псковской области в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Василий Осипов проконтролирует модернизацию котельной Смуравьево-2 в Гдовском районе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом вице-губернатор заявил по итогам осмотра объекта 16 июля.

Котельная в Смуравьево-2 обеспечивает теплом 14 многоэтажных домов, а также и школу. А в связи с тем, что объект был построен в 80-х годах прошлого века и ни разу не ремонтировался, каждый отопительный сезон появляются неполадки. Котельная топится дровами и углём. А во время реконструкции объекта предполагается заменить два котла на более мощные.

Кроме того, установка энергоёмкого оборудования поможет сэкономить деньги из регионального бюджета в дальнейшем. Так как сейчас в год на работу котельной требуется 10 миллионов рублей.

По итогам поездки Василий Осипов получил специалистам до 1 августа рассчитать затраты на восстановление котельной в поселке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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