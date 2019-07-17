В Пскове перевернулся автомобиль с 10-летней девочкой

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-17T12:41:21+03:00

В аварии на Юбилейной водитель и 10-летняя пассажирка не пострадали Фото: Иван ВИСЛОВ

Очевидцы рассказали о ДТП в Пскове на улице Юбилейной

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На улице Юбилейной в Пскове перевернулся автомобиль, на пассажирском кресле которого находилась десятилетняя девочка. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из социальной сети «ВКонтакте», 16 июля около 9 часов вечера в Пскове на участке дороги по улице Юбилейной случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, легковой автомобиль «Рено», за рулем которого находился пожилой мужчина, перевернулся на крышу, так как водитель не справился с управлением.

На пассажирском кресле в перевернувшемся автомобиле сидела десятилетняя девочка. Однако как сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России города Пскова Юлия Федорова, в результате аварии пострадавших нет. Девочка также здорова, поэтому участники дорожно-транспортного происшествия в больницу не обратились.

ИСТОЧНИК KP.RU