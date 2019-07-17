В Пскове состоится фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-17T14:58:03+03:00

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В Пскове состоится конкурсный показ всемирного фестиваля уличного кино. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, любители кинематографа соберутся в Детском парке Пскова.

На бесплатных показах посетителей ждут лучшие российские короткометражные фильмы, вышедшие за последние шесть лет. После просмотра зрители смогут отдать голос за понравившуюся кинокартину. Для этого организаторы предложат посветить на фильм-фаворит фонариком, телефоном или зажигалкой. А победителя конкурса определят только к сентябрю, когда фестиваль уличного кино побывает во всех запланированных населённых пунктах.

Мероприятие начнётся в 21.00 в воскресенье, 21 июля.

КОНКРЕТНО

Фестиваль уличного кино объедет более тысячи городов России. Благодаря этому кинокартины молодых режиссёров увидят более миллиона зрителей по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU