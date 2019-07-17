Гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдёт в Дновском районе
Второй гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдёт в Дновском районе Псковской области. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официальной страницы Дновского районного культурного центра «Вконтакте», мероприятие состоится в преддверии Яблочного Спаса в деревне Искра 17 августа.
С 16.00 гостей межмуниципального фестиваля ожидает выставка-конкурс «Яблочный стол». В рамках мероприятия состоится игровая программа и мастер-класс. На фестивале организуют выставку изделий ручной работы, а зрителям предложат поучаствовать в конкурсе частушек и песен на «яблочную» тему.
Мероприятие завершит церемония награждения участников «Скатерти-самобранки», а также концерт ко Дню деревни Искра.
О том, как прошёл первый гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» в Псковской области можно прочитать ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU