2019-07-17T16:28:59+03:00
Общество

Гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдёт в Дновском районе

Гостей ждут игры, мастер-классы и выставка
Анна БЫСТРОВА
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Фестиваль "Скатерть-самобранка" пройдёт в преддверии Яблочного Спаса в Дновском районеФестиваль "Скатерть-самобранка" пройдёт в преддверии Яблочного Спаса в Дновском районеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Второй гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдёт в Дновском районе Псковской области. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официальной страницы Дновского районного культурного центра «Вконтакте», мероприятие состоится в преддверии Яблочного Спаса в деревне Искра 17 августа.

С 16.00 гостей межмуниципального фестиваля ожидает выставка-конкурс «Яблочный стол». В рамках мероприятия состоится игровая программа и мастер-класс. На фестивале организуют выставку изделий ручной работы, а зрителям предложат поучаствовать в конкурсе частушек и песен на «яблочную» тему.

Мероприятие завершит церемония награждения участников «Скатерти-самобранки», а также концерт ко Дню деревни Искра.

О том, как прошёл первый гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» в Псковской области можно прочитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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