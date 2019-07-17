СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-17T17:06:31+03:00

Псковский десантник предоставил командованию фальшивый диплом и получил за это штраф Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Псковского военнослужащего оштрафовали за использование фальшивого диплома среднем специальном образовании. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, военнослужащий псковской войсковой части по улице Генерала Маргелова предоставил командиру поддельный диплом.

Как установило следствие, подлог военнослужащий совершил ещё в 2007 году. Мужчина заявил, что учился в Московском автомобильно-дорожном колледже им. А.А. Николаева. И якобы получил там среднее профессиональное образование в 1999 году. Военнослужащий предоставил фальшивку, так как хотел получить должность старшего прапорщика в своей войсковой части.

Рассмотрев обстоятельства дела, гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в обмане и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU