2019-07-17T17:06:31+03:00
Общество

Псковского военнослужащего оштрафовали за использование фальшивого диплома

Мужчина заплатит 30 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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Псковский десантник предоставил командованию фальшивый диплом и получил за это штрафПсковский десантник предоставил командованию фальшивый диплом и получил за это штрафФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Псковского военнослужащего оштрафовали за использование фальшивого диплома среднем специальном образовании. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, военнослужащий псковской войсковой части по улице Генерала Маргелова предоставил командиру поддельный диплом.

Как установило следствие, подлог военнослужащий совершил ещё в 2007 году. Мужчина заявил, что учился в Московском автомобильно-дорожном колледже им. А.А. Николаева. И якобы получил там среднее профессиональное образование в 1999 году. Военнослужащий предоставил фальшивку, так как хотел получить должность старшего прапорщика в своей войсковой части.

Рассмотрев обстоятельства дела, гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в обмане и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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