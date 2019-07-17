Более 1,2 тысячи мест для дошкольников появятся в Псковской области к концу года

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-17T17:30:32+03:00

Более 1,2 тысячи мест для дошкольников появятся в Псковской области в 2019 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство детсадов по нацпроекту «Демография» приведет к значительному увеличению количества мест для дошкольников

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В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в Псковской области появятся более 1,2 тысячи мест для детей дошкольного возраста.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 17 июля Михаил Ведерников присоединился к совещанию заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которое проходило в формате видеоконференцсвязи. На совещании обсуждались темпы строительства дошкольных и общеобразовательных учреждений по национальный проектам.

Губернатор Псковской области сообщил, что в сентябре в городе Дно откроется школа на 500 учеников. В Псковском районе и Великих Луках уже работают сады, которые дали 140 мест для детей до трех лет.

Как заявил Михаил Ведерников, до конца года количество детских садов в области значительно увеличится. Активное строительство ведется в Великих Луках, поселениях Псковского района и Пскове. Нацпроект «Демография» подарит области 1,2 тысячи мест для детей дошкольного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU