В Великих Луках появится Центр обслуживания клиентов компании "Экопром"

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-17T17:42:50+03:00

Официальные представительства регионального оператора также появятся в других районах Псковской области

Изменить размер текста: A A

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО– компании «Экопром» появится в Великих Луках.

Официальные представительства регионального оператора также появятся в других районах Псковской области, заявил директор компании Сергей Пайст. В муниципалитетах уже прошли встречи, на следующей неделе Сергей Пайст планирует лично посетить районы. Он рассказал, что местных жителей беспокоят не всегда приходящие квитанции за уборку мусора. Руководитель регоператора заверил, что все проблемы по счетам и обращения, поступающие в единый центр обслуживания клиентов в Пскове, обрабатываются.

В Пскове единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – компании «Экопром» находится по адресу: улица Льва Толстого, дом 3. Там работает электронная очередь и калл-центр компании.

ИСТОЧНИК KP.RU