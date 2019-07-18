2019-07-18T10:10:01+03:00
Общество

В рамках акции «Говорящий пешеход» на асфальте Пскова появились 20 рисунков

Предупреждающие надписи появились вблизи нерегулируемых переходов
Анна БЫСТРОВА
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На асфальте Пскова появились 20 предупреждающих надписей для пешеходовНа асфальте Пскова появились 20 предупреждающих надписей для пешеходов
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В рамках акции «Говорящий пешеход» на асфальте Пскова появились 20 предупреждающих надписей для пешеходов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», рисунки перед пешеходными дорожками активисты «Молодой гвардии» начали наносить ещё 16 июля.

Надписи на асфальте появились на неконтролируемых переходах улиц Труда, Ипподромная и Октябрьский проспект. Каждый из рисунков призывает горожан к определённому действию: «сними наушники», «возьми ребёнка за руку», «посмотри по сторонам», «улыбнись водителю».

Участники акции считают, что предупредительные надписи побудят пешеходов быть внимательнее на проезжей части.

- Хорошо, что эта акция именно сейчас стартует, с сентября месяца каждый год имеется статистика, когда увеличивается число печальных случаев ДТП с детьми, - подчеркнула главврач городской поликлиники Галина Неваленная.

Предполагается, что до конца лета надписи появятся вблизи всех нерегулируемых переходов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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