Спасти автовокзалы Псковской области можно при помощи инвесторов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-18T10:14:31+03:00

Автовокзалы в Псковской области станут местом притяжения для людей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Привлечение инвесторов поможет благоустроить автовокзалы Псковской области. Об этом заявил Борис Елкин, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, 17 июля на совещании с главами районов Борис Елкин подчеркнул необходимость сделать автостанции притягательными для местных жителей и гостей.

Большинство автовокзалов уже служат местом для общения. Например, в районах многие школьники после учебного дня ждут автобусы именно там.

Председатель комитета заявил, что спасти автостанции может привлечение инвесторов. Поддержать его в этом попросил сотрудник комитета у глав муниципалитетов области.

Аренда помещений поспособствует ремонту всего здания, улучшению его внешнего вида. Появление торговых точек привлечет местных жителей. Так, источником дохода для автовокзалов станет не только продажа билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU