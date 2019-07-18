Псков вошёл в десятку самых притягательных городов для путешествий летом

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-18T10:40:41+03:00

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Псков вошёл в десятку самых притягательных городов России для путешествий на летние выходные. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в аналитическом агентстве ТурСтрат, компания создала рейтинг самых популярных среди туристов населённых пунктов страны.

Первое место по количеству посещений в летние выходные занял Санкт-Петербург. Город набрал 33% голосов туристов. Сочи и Москва замкнули тройку лидеров опроса. За ними следуют Калининград (10% голосов) и Великий Новгород (8%). Псков по итогам опроса россиян занял 8 место в рейтинге, уступив предыдущему городу 2% голосов. После него в ТОП-10 привлекательных туристических центров вошли Екатеринбург и Ярославль.

По данным опроса во всех этих городах туристы смогут не только отдохнуть и отвлечься от забот, но и осмотреть достопримечательности.

ИСТОЧНИК KP.RU