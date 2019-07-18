Галина Неваленная: В шаговой доступности в Пскове должны быть не только «наливайки», должны быть и стадионы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-18T11:30:13+03:00

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Дальнейшую судьбу псевдокафе "наливаек" в Пскове обсуждают за круглым столом 18 июля в пресс-центре "Псковской правды" представители Общественной палаты региона и администрации области, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

Эта проблема активно обсуждается в обществе: людей волнуют точки круглосуточной продажи, которые вечерами создают во дворах жилых домов шум и беспорядок. Псковичей волнует, что близость «наливаек» к дому провоцирует молодежь на употребление алкоголя.

- В шаговой доступности должны быть не только «наливайки», должны быть и стадионы, - отметила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», член рабочей группы Общественной палаты Псковской области Галина Неваленная. - Мы должны не просто запрещать или разрешать, а воспитывать население и занимать его чем-то другим, чтобы исправить ситуацию.

Вопрос «наливаек» сложный, отметила Галина Неваленная и рассказала, что, например, одна псковичка заявила, что закрытие круглосуточных точек продаж – ограничение прав человека.

ИСТОЧНИК KP.RU