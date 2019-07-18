Владимир Круглов: "Наливайки" в Псковской области открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-18T11:54:43+03:00

В "наливайках" вы не найдете накрытых столов, хоть это и кафе. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Условия для оказания услуг общественного питания в псквдокафе не выполняются

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Дальнейшую судьбу псевдокафе "наливаек" в Пскове обсуждают за круглым столом 18 июля в пресс-центре "Псковской правды" представители Общественной палаты региона и администрации области и органов охраны правопорядка, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

- Данные объекты не исполняют те функции, под которыми числятся. Условия для оказания услуг общественного питания там не выполняются, - отметил начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка УМВД по Псковской области Владимир Круглов. - Фактически такие заведения открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время.

В качестве примера спикер привел знаменитое кафе «7 пятниц» в Великих Луках, которое с первого июня перестало продавать алкоголь после выявления правоохранительными органами многочисленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU