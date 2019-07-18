Владимир Круглов: "Наливайки" в Псковской области открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время
Дальнейшую судьбу псевдокафе "наливаек" в Пскове обсуждают за круглым столом 18 июля в пресс-центре "Псковской правды" представители Общественной палаты региона и администрации области и органов охраны правопорядка, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".
- Данные объекты не исполняют те функции, под которыми числятся. Условия для оказания услуг общественного питания там не выполняются, - отметил начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка УМВД по Псковской области Владимир Круглов. - Фактически такие заведения открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время.
В качестве примера спикер привел знаменитое кафе «7 пятниц» в Великих Луках, которое с первого июня перестало продавать алкоголь после выявления правоохранительными органами многочисленных нарушений.
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