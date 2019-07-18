Жители Псковской области и управляющая компания не могут влиять на получившую лицензию "наливайку"

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-18T12:08:24+03:00

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Дальнейшую судьбу псевдокафе "наливаек" в Пскове обсуждают за круглым столом 18 июля в пресс-центре "Псковской правды" представители Общественной палаты региона и администрации области и органов охраны правопорядка, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

Директор УО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков назвал главную причину нарушения порядка в жилых районах – отсутствие культуры употребления спиртных напитков.

Если подобное заведение получило разрешения на такой вид деятельности, как-то контролировать ситуацию жители или управляющая компания уже не могут, отметил он.

Как пояснил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, в 2017 году закон запретил субъектам возможность вводить ограничения в режиме работы для организаций общественного питания, каковыми и являются «наливайки».

- Мы можем установить ограничения для розничной торговли, то есть магазинам, где в нашем субъекте разрешено продавать алкоголь до 21.00, -отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU