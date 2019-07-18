Для прекращения лицензии псковских "наливаек" должны быть серьезные основания
Дальнейшую судьбу псевдокафе "наливаек" в Пскове обсуждают за круглым столом 18 июля в пресс-центре "Псковской правды" представители Общественной палаты региона и администрации области и органов охраны правопорядка, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".
Участники встречи рассмотрели типичную ситуацию: магазин превратился в «наливайку». Куда обратиться в таком случае? Спикеры отметили, что основанием для проверки является обращение граждан. Но далее встает вопрос о процедуре согласования внеплановой инспекции.
Как отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, для малого бизнеса сегодня есть надзорные каникулы и предписание «не беспокоить» плановыми проверками. Все внеплановые мероприятия по контролю необходимо согласовывать в прокуратуре, которая даст согласие только при наличии критической ситуации, например, при угрозе человеческой жизни, при продаже некачественного алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU