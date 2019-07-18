Для прекращения лицензии псковских "наливаек" должны быть серьезные основания

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-18T12:55:39+03:00

Что делать с балаганом у псковских "наливаек"? Ищем ответы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что делать, если магазин превратился в "наливайку", обсудили на круглом столе

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Дальнейшую судьбу псевдокафе "наливаек" в Пскове обсуждают за круглым столом 18 июля в пресс-центре "Псковской правды" представители Общественной палаты региона и администрации области и органов охраны правопорядка, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

Участники встречи рассмотрели типичную ситуацию: магазин превратился в «наливайку». Куда обратиться в таком случае? Спикеры отметили, что основанием для проверки является обращение граждан. Но далее встает вопрос о процедуре согласования внеплановой инспекции.

Как отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, для малого бизнеса сегодня есть надзорные каникулы и предписание «не беспокоить» плановыми проверками. Все внеплановые мероприятия по контролю необходимо согласовывать в прокуратуре, которая даст согласие только при наличии критической ситуации, например, при угрозе человеческой жизни, при продаже некачественного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU