2019-07-18T12:55:39+03:00
Общество

Для прекращения лицензии псковских "наливаек" должны быть серьезные основания

Что делать, если магазин превратился в "наливайку", обсудили на круглом столе
Алиса Солнцева
Поделиться:
Что делать с балаганом у псковских "наливаек"? Ищем ответыЧто делать с балаганом у псковских "наливаек"? Ищем ответыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Дальнейшую судьбу псевдокафе "наливаек" в Пскове обсуждают за круглым столом 18 июля в пресс-центре "Псковской правды" представители Общественной палаты региона и администрации области и органов охраны правопорядка, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

Участники встречи рассмотрели типичную ситуацию: магазин превратился в «наливайку». Куда обратиться в таком случае? Спикеры отметили, что основанием для проверки является обращение граждан. Но далее встает вопрос о процедуре согласования внеплановой инспекции.

Как отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, для малого бизнеса сегодня есть надзорные каникулы и предписание «не беспокоить» плановыми проверками. Все внеплановые мероприятия по контролю необходимо согласовывать в прокуратуре, которая даст согласие только при наличии критической ситуации, например, при угрозе человеческой жизни, при продаже некачественного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Псковской области и управляющая компания не могут влиять на получившую лицензию "наливайку"
Владимир Круглов: "Наливайки" в Псковской области открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время
Ужесточая в Пскове требования к организациям, мы уберем с поля малый бизнес- Галина Неваленная
Галина Неваленная: В шаговой доступности в Пскове должны быть не только «наливайки», должны быть и стадионы
Псков вошёл в десятку самых притягательных городов для путешествий летом
Спасти автовокзалы Псковской области можно при помощи инвесторов
В рамках акции «Говорящий пешеход» на асфальте Пскова появились 20 рисунков
В Великих Луках появится Центр обслуживания клиентов компании "Экопром"
Более 1,2 тысячи мест для дошкольников появятся в Псковской области к концу года
Псковского военнослужащего оштрафовали за использование фальшивого диплома
Гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдёт в Дновском районе
Псковские специалисты рассказали, как сделать уютным загородный дом
Мощным мусоровозом пополнился технопарк "Экопрома" в Пскове
В Пскове состоится фестиваль уличного кино
День города Пскова-2019 завершится праздничным фейерверком
Банк «Открытие» меняет лимиты на снятие наличных с карт
В Пскове ищут гадалку-мошенницу
В Пскове перевернулся автомобиль с 10-летней девочкой
Вице-губернатор Василий Осипов проконтролирует модернизацию котельной в Гдовском районе
Военнослужащий Псковской области заплатит 20 тысяч за сломанную челюсть
Облигациям банка «Открытие» присвоен кредитный рейтинг eAA-(RU)
В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации
Михаил Ведерников поддержал изменения в законе о застройке Псковской области
В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями