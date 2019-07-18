2019-07-18T16:49:18+03:00
Общество

Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам

Банк «Открытие» реализовал для корпоративных клиентов возможность быстро и удобно разместить депозит без посещения офиса
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
В режиме онлайн можно оформить любой из шести депозитов в линейке банка в рублях, долларах или евро.В режиме онлайн можно оформить любой из шести депозитов в линейке банка в рублях, долларах или евро.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Банк «Открытие» реализовал для корпоративных клиентов возможность быстро и удобно разместить депозит без посещения офиса. В режиме онлайн можно оформить любой из шести депозитов в линейке банка в рублях, долларах или евро.

Сервис реализован в системе дистанционного банкинга «Бизнес-Линк», с помощью которой корпоративные клиенты «Открытия» могут выбирать - размещать депозиты по единой ставке «онлайн», либо по индивидуальной ставке, согласованной с клиентским менеджером. Обе опции возможны без обращения в банк.

Основное преимущество размещения депозитов по ставке «онлайн» - скорость. После ввода в систему информации о сроке и сумме сделки клиент получает готовое предложение по ставке в соответствии с заявленными банком типовыми условиями. Ставка по депозиту котируется в системе автоматически. Если же клиенту важен индивидуальный подход, корректировка условий размещения депозита может быть осуществлена по согласованию с клиентским менеджером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перспективы строительства завода "Титан-Полимер" Герман Петрушко обсудил с работниками птицефабрики в Тямше
Завод «Титан-Полимер» и птицефабрика «Псковская» не помешают друг другу
В Псковской области по просьбе главы региона работает комиссия Министерства здравоохранения России
Как выглядит бурозубка и что ест росянка, поможет узнать «РосянкаFEST» в Пскове
Псковская областная филармония приглашает жителей на атмосферные концерты в июле и августе
Житель Псковской области получил срок за то, что угрожал вилкой своему знакомому
Для прекращения лицензии псковских "наливаек" должны быть серьезные основания
Жители Псковской области и управляющая компания не могут влиять на получившую лицензию "наливайку"
Владимир Круглов: "Наливайки" в Псковской области открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время
Ужесточая в Пскове требования к организациям, мы уберем с поля малый бизнес- Галина Неваленная
Галина Неваленная: В шаговой доступности в Пскове должны быть не только «наливайки», должны быть и стадионы