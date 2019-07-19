2019-07-19T10:03:32+03:00
Общество

Современный элеватор появился на предприятии в Палкинском районе

Четвертый сушильный комплекс открыли на сельскохозяйственном производстве
Алиса Солнцева
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Четвертый элеватор открылся на предприятии "Тригорское"Четвертый элеватор открылся на предприятии "Тригорское"Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На агропредприятии «Тригорское» в Палкинском районе открылся современный элеватор. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на торжественном открытии 18 июля присутствовала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Это уже четвертый сушильный комплекс в «Тригорском», который позволяет перерабатывать 40 тонн зерна в час. Ранее элеваторы были построены в Пушкиногорском и Пыталовском районах.

Современный комплекс увеличит скорость уборки, очистки и сушки зерна, что сохранит больше уродившихся злаков. Об этом на открытии рассказал Игорь Муратов, учредитель ООО «Тригорское».

Сегодня это сельскохозяйственное предприятие – успешный производитель в Псковской области. Кроме того, «Тригорское» обрабатывает заброшенные поля и вводит их в севооборот. Предприятие возрождает около пяти тысяч гектаров оставленной земли каждый год.

В настоящее время «Тригорское» ведет работы на 15 тысячах гектаров земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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