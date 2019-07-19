2019-07-19T11:24:27+03:00
Общество

Объединенный Псково-Изборский музей получит федеральный статус в новом году-Александр Голышев

И.0. директора нового музея Александр Голышев рассказал, что ждет новое учреждение культуры
Алиса Солнцева
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Александр Голышев.Александр Голышев.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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С нового года объединенный Псков-Изборский музей получит федеральный статус, заявил и.о. директора нового учреждения культуры Александр Голышев на пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре «Псковской правды» 19 июля.

Как рассказал Александр Голышев, новый музей был официально учрежден 11 июля. В него на равных началах вошли Псковский и Изборский музеи, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

- Сегодня механические объединения никому не нужны. Нужны новые формы показа и передачи того культурного наследия, которое есть в Псковской области, - сказал новый руководитель и отметил, что «по какому-то фантастическому обстоятельству всё сошлось на Псковской земле», имея ввиду сотни объектов культурного наследия в регионе. «Ходи, смотри и восторгайся!» привел в пример спикер отреставрированный Дом Постникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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