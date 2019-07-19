При объединении музеев в Псковской области их сотрудники не пострадали - Александр Голышев

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-19T12:31:02+03:00

Руководитель уверил, что все, кто хотел, остались в музее

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В музеях объединятся бухгалтерия, кадровая служба и фонды, сообщил и.о.генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» со встречи, посвященной объединению Псковского и Изборского музеев-заповедников, которая проходит 19 июля в пресс-центре «Псковской правды» .

Руководитель уверил, что все, кто хотел, остались в музее. Директора музеев остались руководителями, но теперь возглавляют подразделения.

Александр Голышев также отметил, что Митрополит Тихон зажигает энергией и правильно ставит акценты в сохранении памятников Псковской земли, важно объединить усилия тех ценных учреждений, которые есть у нас: музей, университет, митрополия.

Объединение Псковского и Изборского музеев-заповедников произошло 11 июля. Новый объединенный Псков-Изборский музей-заповедник возглавил Александр Голышев. В следующем году новое учреждение культуры получи федеральный статус.

ИСТОЧНИК KP.RU