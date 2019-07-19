2019-07-19T12:31:02+03:00
Общество

При объединении музеев в Псковской области их сотрудники не пострадали - Александр Голышев

Руководитель уверил, что все, кто хотел, остались в музее
Алиса Солнцева
Поделиться:
Экспонаты Псковского музея-заповедника.Экспонаты Псковского музея-заповедника.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В музеях объединятся бухгалтерия, кадровая служба и фонды, сообщил и.о.генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» со встречи, посвященной объединению Псковского и Изборского музеев-заповедников, которая проходит 19 июля в пресс-центре «Псковской правды» .

Руководитель уверил, что все, кто хотел, остались в музее. Директора музеев остались руководителями, но теперь возглавляют подразделения.

Александр Голышев также отметил, что Митрополит Тихон зажигает энергией и правильно ставит акценты в сохранении памятников Псковской земли, важно объединить усилия тех ценных учреждений, которые есть у нас: музей, университет, митрополия.

Объединение Псковского и Изборского музеев-заповедников произошло 11 июля. Новый объединенный Псков-Изборский музей-заповедник возглавил Александр Голышев. В следующем году новое учреждение культуры получи федеральный статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля
На ремонт дороги «Великие Луки-Усвяты» потратят 90 миллионов
Александр Голышев: в объединенном музее работает прекрасный коллектив профессионалов
На озере в Гдовском районе состоится фестиваль туристической песни
Объединенный Псково-Изборский музей получит федеральный статус в новом году-Александр Голышев
В Псковской области для участия в Первенстве страны соберутся более 60 велосипедистов
Современный элеватор появился на предприятии в Палкинском районе
В Псковском здании музея Поганкины палаты обнаружили старинные росписи и дымоход 17 века
Перспективы строительства завода "Титан-Полимер" Герман Петрушко обсудил с работниками птицефабрики в Тямше
Завод «Титан-Полимер» и птицефабрика «Псковская» не помешают друг другу
В Псковской области по просьбе главы региона работает комиссия Министерства здравоохранения России
Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам
Как выглядит бурозубка и что ест росянка, поможет узнать «РосянкаFEST» в Пскове
Псковская областная филармония приглашает жителей на атмосферные концерты в июле и августе
Житель Псковской области получил срок за то, что угрожал вилкой своему знакомому
Для прекращения лицензии псковских "наливаек" должны быть серьезные основания
Жители Псковской области и управляющая компания не могут влиять на получившую лицензию "наливайку"
Владимир Круглов: "Наливайки" в Псковской области открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время
Ужесточая в Пскове требования к организациям, мы уберем с поля малый бизнес- Галина Неваленная
Галина Неваленная: В шаговой доступности в Пскове должны быть не только «наливайки», должны быть и стадионы