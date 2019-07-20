Известная певица Натали выступит на Дне города в Пскове 20 июля
Известная российская певица Натали выступит на Дне города 20 июля в Пскове.
Популярная певица Натали завоевала своих поклонников таким хитам, как «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина», «Володя». В Псков с сольным концертом Натали приедет впервые. Она порадует своих фанатов старыми полюбившимися хитами и исполнит новые композиции.
Концерт Натали пройдет на Октябрьской площади. Он начнется в 21.30 и продлится один час. Вход свободный. После концерта, в 22.30, псковичей и гостей города ожидает праздничный салют. Где лучше его смотреть, читайте здесь.
Полная программа Дня города ЗДЕСЬ.
КСТАТИ
О том, что хедлайнером праздничной программы в Пскове на 1116 годовщину со дня упоминания в летописи будет певица Натали, стало известно еще в мае этого года. Лот по проведению концерта был опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступил псковский Дом офицеров. Объявленная начальная стоимость контракта составляла 1 миллион 130 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU