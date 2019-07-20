2019-07-20T08:45:56+03:00
Общество

Известная певица Натали выступит на Дне города в Пскове 20 июля

Концерт состоится на Октябрьской площади
Василиса Алексеева
Поделиться:
Певица Натали.Певица Натали.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Известная российская певица Натали выступит на Дне города 20 июля в Пскове.

Популярная певица Натали завоевала своих поклонников таким хитам, как «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина», «Володя». В Псков с сольным концертом Натали приедет впервые. Она порадует своих фанатов старыми полюбившимися хитами и исполнит новые композиции.

Концерт Натали пройдет на Октябрьской площади. Он начнется в 21.30 и продлится один час. Вход свободный. После концерта, в 22.30, псковичей и гостей города ожидает праздничный салют. Где лучше его смотреть, читайте здесь.

Полная программа Дня города ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

О том, что хедлайнером праздничной программы в Пскове на 1116 годовщину со дня упоминания в летописи будет певица Натали, стало известно еще в мае этого года. Лот по проведению концерта был опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступил псковский Дом офицеров. Объявленная начальная стоимость контракта составляла 1 миллион 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в День города Пскова-2019
В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи - губернатор Псковской области
При объединении музеев в Псковской области их сотрудники не пострадали - Александр Голышев
Первый псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23 и 24 июля
На ремонт дороги «Великие Луки-Усвяты» потратят 90 миллионов
Александр Голышев: в объединенном музее работает прекрасный коллектив профессионалов
На озере в Гдовском районе состоится фестиваль туристической песни
Объединенный Псково-Изборский музей получит федеральный статус в новом году-Александр Голышев
В Псковской области для участия в Первенстве страны соберутся более 60 велосипедистов
Современный элеватор появился на предприятии в Палкинском районе
В Псковском здании музея Поганкины палаты обнаружили старинные росписи и дымоход 17 века
Перспективы строительства завода "Титан-Полимер" Герман Петрушко обсудил с работниками птицефабрики в Тямше
Завод «Титан-Полимер» и птицефабрика «Псковская» не помешают друг другу
В Псковской области по просьбе главы региона работает комиссия Министерства здравоохранения России
Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам
Как выглядит бурозубка и что ест росянка, поможет узнать «РосянкаFEST» в Пскове
Псковская областная филармония приглашает жителей на атмосферные концерты в июле и августе
Житель Псковской области получил срок за то, что угрожал вилкой своему знакомому
Для прекращения лицензии псковских "наливаек" должны быть серьезные основания
Жители Псковской области и управляющая компания не могут влиять на получившую лицензию "наливайку"
Владимир Круглов: "Наливайки" в Псковской области открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время
Ужесточая в Пскове требования к организациям, мы уберем с поля малый бизнес- Галина Неваленная
Галина Неваленная: В шаговой доступности в Пскове должны быть не только «наливайки», должны быть и стадионы