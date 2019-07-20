Росмолодежь поддержала три проекта Псковского государственного университета

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-20T12:05:25+03:00

Проект школа студенческого актива «Мы за здоровье» направлен на то, чтобы повысить культуру здорового образа жизни среди молодежи. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Они получат поддержку в 1,6 млн рублей

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По результатам всероссийского конкурса молодежных проектов три проекта ПсковГУ получили гранты от Росмолодежи, сообщила "Комсомольской правде-Псков" пресс-служба вуза.

Победителями стали школа студенческого актива «Мы за здоровье», межрегиональный фестиваль студенческого творчества «Университет звезд»образовательный и интенсив «Психолог-и-7Я». Проекты получат финансовую поддержку в размере более 1,6 млн рублей.

Проект школа студенческого актива «Мы за здоровье» направлен на то, чтобы повысить культуру здорового образа жизни среди молодежи и ответственное отношение к своему здоровью, отметили его кураторы. Фестиваль студенческого творчества «Университет звезд» направлен на выявление и поддержку талантливой и активной молодежи. А образовательный интенсив «Психолог-и-7Я», который пройдет в ноябре, носит просветительский характер.

В конкурсе участвовали 2 тысячи 553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Эксперты поддержали 609 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU