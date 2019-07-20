2019-07-20T12:05:25+03:00
Общество

Росмолодежь поддержала три проекта Псковского государственного университета

Они получат поддержку в 1,6 млн рублей
Василиса Алексеева
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Проект школа студенческого актива «Мы за здоровье» направлен на то, чтобы повысить культуру здорового образа жизни среди молодежи.Проект школа студенческого актива «Мы за здоровье» направлен на то, чтобы повысить культуру здорового образа жизни среди молодежи.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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По результатам всероссийского конкурса молодежных проектов три проекта ПсковГУ получили гранты от Росмолодежи, сообщила "Комсомольской правде-Псков" пресс-служба вуза.

Победителями стали школа студенческого актива «Мы за здоровье», межрегиональный фестиваль студенческого творчества «Университет звезд»образовательный и интенсив «Психолог-и-7Я». Проекты получат финансовую поддержку в размере более 1,6 млн рублей.

Проект школа студенческого актива «Мы за здоровье» направлен на то, чтобы повысить культуру здорового образа жизни среди молодежи и ответственное отношение к своему здоровью, отметили его кураторы. Фестиваль студенческого творчества «Университет звезд» направлен на выявление и поддержку талантливой и активной молодежи. А образовательный интенсив «Психолог-и-7Я», который пройдет в ноябре, носит просветительский характер.

В конкурсе участвовали 2 тысячи 553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Эксперты поддержали 609 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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