Ремонт в Пустошкинской школе проконтролировал Михаил Ведерников

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-20T18:08:32+03:00

Строительные работы должны быть закончены к началу учебного года

Изменить размер текста: A A

Пустошкинскую сельскую школу в деревне Вербилово 20 июля посетил глава региона Михаил Ведерников, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе региона.

В здании школы сделают косметический ремонт и заменят окна. В 2018 году за счет средств областного и районного бюджетов была частично отремонтирована кровля. В этом году на точечный ремонт выделят около 400 тысяч рублей.

Особое внимание губернатор обратил на ремонт учебных классов, где разместится Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который будет знакомить школьников с новыми компетенциями: 3D-моделированием, прототипированием, компьютерным черчением, технологией цифрового пространства. Для этих классов на 1,5 млн рублей закупили оборудование.

Михаил Ведерников проконтролировал ремонт спортивного зала, на который выделили около 800 тысяч рублей. На пришкольной территории через неделю смонтируют воркаут-площадку.

Работы в школе завершатся до начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU