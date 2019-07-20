Спортивный зал для бокса отремонтируют в Пустошке

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-20T18:25:11+03:00

В зале 30 лет не делали ремонт.

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Крышу спортзала для бокса в Пустошке отремонтируют, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе областной администрации.

Глава региона Михаил Ведерников осмотрел помещение спортивного зала, в котором за 30 лет работы ни разу не проводился ремонт. Он поручил отремонтировать кровлю, которая протекает. На это выделят около 500 тысяч рублей.

-Вчера, когда шли проливные дожди, с потолка непрерывно лилась вода. Из-за плохого состояния кровли во время непогоды очень сильно страдают внутренние помещения. В таких условиях очень трудно заниматься спортсменам, а уборка помещений после ливней влияет и на график тренировок, - рассказал председатель областного комитета по спорту Иван Штылин.

После ремонта крыши муниципалитет сделает косметический ремонт зала.

Спортивный зал для бокса находится в здании Пустошкинского районного центра культуры. Там проводятся соревнования различных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU