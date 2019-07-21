День города Пскова-2019 собрал на праздничном концерте несколько десятков тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-21T12:00:54+03:00

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День города Пскова-2019 собрал на праздничном концерте на Октябрьской площади несколько десятков тысяч человек. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, с праздником псковичей поздравила популярная московская певица Натали.

В течение часа она исполнила свои самые популярные музыкальные композиции. А танцевальная команда певицы оживила концерт.

Больше снимков с праздничных площадок можно найти в ФОТОРЕПОРТАЖЕ с Дня города-2019.

КОНКРЕТНО

В рамках празднования 1116-летия в Пскове прошли два фестиваля, состоялись концерты в Детском парке, на набережной Псковы и Великой. Гости праздника смогли поучаствовать в мастер-классах и получить порцию адреналина, прокатившись на атракционах на Милицейской набережной. В течение дня работала ремесленная ярмарка и порядка 150 торговых павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU