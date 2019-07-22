Сироте из Великих Лук дали жильё после вмешательства прокурора

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-22T09:51:39+03:00

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Сироте из города Великие Луки Псковской области дали жильё после вмешательства прокурора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, великолукское ведомство рассмотрело заявление от местного жителя с просьбой предоставить жильё и удовлетворило его просьбу.

Прокурорская проверка выяснила, что администрация города проигнорировала заявление сироты и не выделила квартиру молодому человеку. Поэтому сирота долгое время был вынужден жить у своих знакомых и на съёмной квартире. Как сообщили в прокуратуре, это стечение обстоятельств нарушает закон. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием обеспечить жильём молодого человека.

Суд удовлетворил иск и обязал администрацию города исправить ситуацию. Сейчас сирота уже получил отремонтированную квартиру в Великих Луках.

ИСТОЧНИК KP.RU