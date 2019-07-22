Сироте из Великих Лук дали жильё после вмешательства прокурора
Сироте из города Великие Луки Псковской области дали жильё после вмешательства прокурора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, великолукское ведомство рассмотрело заявление от местного жителя с просьбой предоставить жильё и удовлетворило его просьбу.
Прокурорская проверка выяснила, что администрация города проигнорировала заявление сироты и не выделила квартиру молодому человеку. Поэтому сирота долгое время был вынужден жить у своих знакомых и на съёмной квартире. Как сообщили в прокуратуре, это стечение обстоятельств нарушает закон. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием обеспечить жильём молодого человека.
Суд удовлетворил иск и обязал администрацию города исправить ситуацию. Сейчас сирота уже получил отремонтированную квартиру в Великих Луках.
ИСТОЧНИК KP.RU