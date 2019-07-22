Глава Новоржевского района заявил об уходе с занимаемой должности

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-22T14:08:24+03:00

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Глава Новоржевского района, Михаил Пашков, заявил об уходе с занимаемой должности. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», заявление об этом рассмотрели депутаты муниципалитета во время встречи 22 июля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Участники заседания общим голосованием поддержали уход Михаила Пашкова. Предполагается, что он завершит свою работу до первого августа. После этого пост руководителя Новоржевского района временно перейдёт к его заместителю, Валентине Смирновой. Нового главу района горожане выберут в Единый день голосования в 2019 году.

КОНКРЕТНО

Михаил Пашков — уроженец города Новоржева Псковской области. Имеет два высших образования: техническое и юридическое. Карьеру начал с работы инструктором ДОСААФ муниципалитета, трудился слесарем и фрезеровщиком на заводе, затем получил повышение. В течение 16 лет руководил компанией по ремонту и строительству дорог. Пост главы Новоржевского района занимал с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU