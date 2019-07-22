Ганзейские дни – большой шаг к благоустройству Пскова, считает губернатор региона

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-22T14:16:43+03:00

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При подготовке к Ганзейским дням было проведено множество мероприятий по благоустройству Пскова, которые будут продолжаться и дальше. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, об этом заявил губернатор области на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова 22 июля.

Михаил Ведерников уже отмечал, что Ганзейские дни дали толчок к решению многих проблем. В том числе подготовка к Ганзе положительно повлияла на благоустройство города.

На совещании губернатор поблагодарил Александра Братчикова, главу администрации Пскова, за проделанную работу. Создание комфортной среды, контроль за историческим обликом зданий, привлечение средств инвесторов будут осуществляться в Пскове и далее.

39-е Международные Ганзейские дни прошли в Пскове с 27 по 30 июня. В гостиницах, по официальным данным, остановились 2985 человек: из них 1413 иностранных граждан. Участниками всех мероприятий, по данным правоохранительных органов, стали более 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU