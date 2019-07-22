2019-07-22T14:16:43+03:00
Общество

Ганзейские дни – большой шаг к благоустройству Пскова, считает губернатор региона

Михаил Ведерников отметил, что подготовка к Ганзе позитивно повлияла на благоустройство города
Алиса Солнцева
Поделиться:
Благоустройству Пскова после Ганзы быть!Благоустройству Пскова после Ганзы быть!Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

При подготовке к Ганзейским дням было проведено множество мероприятий по благоустройству Пскова, которые будут продолжаться и дальше. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, об этом заявил губернатор области на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова 22 июля.

Михаил Ведерников уже отмечал, что Ганзейские дни дали толчок к решению многих проблем. В том числе подготовка к Ганзе положительно повлияла на благоустройство города.

На совещании губернатор поблагодарил Александра Братчикова, главу администрации Пскова, за проделанную работу. Создание комфортной среды, контроль за историческим обликом зданий, привлечение средств инвесторов будут осуществляться в Пскове и далее.

39-е Международные Ганзейские дни прошли в Пскове с 27 по 30 июня. В гостиницах, по официальным данным, остановились 2985 человек: из них 1413 иностранных граждан. Участниками всех мероприятий, по данным правоохранительных органов, стали более 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «39-е Ганзейские дни в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове заработают обновлённые правила благоустройства городской среды
Глава Новоржевского района заявил об уходе с занимаемой должности
Главный бухгалтер из Пскова за пять лет наворовала почти 2,5 миллиона рублей
Сироте из Великих Лук дали жильё после вмешательства прокурора
В Псковской области появится детский Центр цифрового образования
Подросток из Пскова предстанет перед судом за угон велосипеда
В Пскове на 8 месяцев колонии осудили мужчину, ударившего бывшую жену
День города Пскова-2019 собрал на праздничном концерте несколько десятков тысяч человек
Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019» пройдёт в Псковской области
Спортивный зал для бокса отремонтируют в Пустошке
Ремонт в Пустошкинской школе проконтролировал Михаил Ведерников
Два детских сада заработают осенью в Псковском районе
Росмолодежь поддержала три проекта Псковского государственного университета
Известная певица Натали выступит на Дне города в Пскове 20 июля
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в День города Пскова-2019
В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи - губернатор Псковской области
При объединении музеев в Псковской области их сотрудники не пострадали - Александр Голышев