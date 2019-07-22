2019-07-22T15:21:55+03:00
Общество

В Псковской области Сергей Мезенцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем

Труженица тыла из Выборской волости отметила 90-летие
Анна БЫСТРОВА
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Фото: informpskov.ru. Сергей Мезенцев в День рождения пожелал ветерану крепкого здоровьяФото: informpskov.ru. Сергей Мезенцев в День рождения пожелал ветерану крепкого здоровья
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В Псковской области заместитель руководителя администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев поздравил с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Михайлову. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из соцсети «ВКонтакте», в День рождения 21 июля Сергей Мезенцев навестил именинницу и пожелал ей крепкого здоровья . Об этом заместитель главы администрации написал на своей странице в сети Интернет.

Вместе с Сергеем Мезенцевым поздравить труженицу тыла из деревни Заречье Выборской волости приехали зампред регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Белоносова, а также и глава волости Ольга Васильева. Гости поблагодарили ветерана за вклад в жизнь муниципалитета.

КСТАТИ

Кандидатуру Сергея Мезенцева на пост главы Новоржевского района выдвинула партия «Единая Россия». Необходимые документы кандидат подал в избирательную комиссию муниципалитета 17 июля. Сделать выбор жителям района предстоит в Единый день голосования, который в 2019 году состоится 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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