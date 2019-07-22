2019-07-22T15:54:38+03:00
Общество

На Гдовской трассе положат 25 километров нового асфальта

На ремонт выделили 240 миллионов рублей
Анна БЫСТРОВА
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В Гдовском районе Псковской области начался ремонт дорогиВ Гдовском районе Псковской области начался ремонт дорогиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На участке Гдовской трассы положат 25 километров нового асфальта. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в направлении от Пскова в сторону Ленинградской области уже начали снимать изношенное дорожное покрытие.

На обновление дороги ремонтно-строительная компания «Буер» получила 240 миллионов рублей. По контракту заботы должны завершиться до конца октября 2019 года.

КСТАТИ

Благодаря осуществлению национального проекта под названием «Безопасные и качественные автодороги» в этом году отремонтируют более 50 дорог по всему региону. В настоящее время работы по восстановлению дорожного покрытия ведут в Великолукском районе. Стартовали и дорожные работы по направлению «Красные горки-Бакач». Кроме того, к концу осени в эксплуатацию введут 9,5 километров дороги в Струго-Красненском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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