В Усвятах стартовало благоустройство площади у Дома культуры

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-22T16:31:08+03:00

Укладку брусчатки около Дома культуры в Усвятах завершат через месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Усвятах стартовали работы по благоустройству площади у Дома культуры. Как рассказал «Комсомольской правде» исполняющий обязанности главы Усвятского района Дмитрий Петров, для улучшения внешнего вида объекта планируется сделать рядом с ним пешеходные дорожки. До конца лета их покроют брусчаткой и укрепят бортовым камнем. Около Дома культуры, кроме того, установят декоративные скульптуры и высадят цветы.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» из муниципального бюджета на восстановление территории поступило более полутора миллионов рублей. Толчок ремонту здания дал апрельский визит главы региона Михаила Ведерникова.

Как заявил Дмитрий Петров, благодаря осуществлению этого же проекта в районном центре в конце июля стартуют ремонтные работы на переходе через протоку реки. После 29 июля рабочие планируют восстановить дорожное покрытие на четырёх улицах Усвят.

ИСТОЧНИК KP.RU