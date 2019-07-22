2019-07-22T16:31:08+03:00
Общество

В Усвятах стартовало благоустройство площади у Дома культуры

На пешеходных дорожках около здания положат брусчатку
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Укладку брусчатки около Дома культуры в Усвятах завершат через месяцУкладку брусчатки около Дома культуры в Усвятах завершат через месяцФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Усвятах стартовали работы по благоустройству площади у Дома культуры. Как рассказал «Комсомольской правде» исполняющий обязанности главы Усвятского района Дмитрий Петров, для улучшения внешнего вида объекта планируется сделать рядом с ним пешеходные дорожки. До конца лета их покроют брусчаткой и укрепят бортовым камнем. Около Дома культуры, кроме того, установят декоративные скульптуры и высадят цветы.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» из муниципального бюджета на восстановление территории поступило более полутора миллионов рублей. Толчок ремонту здания дал апрельский визит главы региона Михаила Ведерникова.

Как заявил Дмитрий Петров, благодаря осуществлению этого же проекта в районном центре в конце июля стартуют ремонтные работы на переходе через протоку реки. После 29 июля рабочие планируют восстановить дорожное покрытие на четырёх улицах Усвят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представитель комитета по здравоохранению проверит сведения о травмировании новорожденного в Великих Луках
Пыталовский район празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
За покушение на убийство подростка житель Пустошки сядет в тюрьму
Живодёру из Великих Лук грозит 15 лет колонии за связь с подростком и убийство
На Гдовской трассе положат 25 километров нового асфальта
В Псковской области Сергей Мезенцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем
В Пскове заработают обновлённые правила благоустройства городской среды
Ганзейские дни – большой шаг к благоустройству Пскова, считает губернатор региона
Глава Новоржевского района заявил об уходе с занимаемой должности
Главный бухгалтер из Пскова за пять лет наворовала почти 2,5 миллиона рублей
Сироте из Великих Лук дали жильё после вмешательства прокурора
В Псковской области появится детский Центр цифрового образования
Подросток из Пскова предстанет перед судом за угон велосипеда
В Пскове на 8 месяцев колонии осудили мужчину, ударившего бывшую жену
День города Пскова-2019 собрал на праздничном концерте несколько десятков тысяч человек
Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019» пройдёт в Псковской области
Спортивный зал для бокса отремонтируют в Пустошке
Ремонт в Пустошкинской школе проконтролировал Михаил Ведерников
Два детских сада заработают осенью в Псковском районе
Росмолодежь поддержала три проекта Псковского государственного университета
Известная певица Натали выступит на Дне города в Пскове 20 июля
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в День города Пскова-2019
В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи - губернатор Псковской области
При объединении музеев в Псковской области их сотрудники не пострадали - Александр Голышев