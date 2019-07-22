Живодёру из Великих Лук грозит 15 лет колонии за связь с подростком и убийство

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-22T17:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Живодёру из Великих Лук грозит до 15 лет колонии за насильственную связь с несовершеннолетней девушкой и убийство. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Великие Луки, на судебном заседании молодого человека уже признали виновным.

Резонанс вокруг 26-летнего жителя города Великие Луки начался в ноябре 2017, когда пьяный молодой человек выбросил из окна своей квартиры таксу. Из-за падения с высоты третьего этажа собака по кличке Рик скончалась на месте. На жестокое обращение с животным и хулиганство суд приговорил великолучанина к 8 месяцам лишения свободы.

Теперь же молодому человеку предъявлено обвинение в половой связи с 16-летним подростком, а также в убийстве по неосторожности. Первое преступление совершалось неоднократно в течение двух месяцев. А убийство, по версии следствия, произошло в 2018 году. В это время к великолучанину пришёл знакомый. Молодой человек и его подруга избили гостя, отчего тот погиб.

За совершенные преступления жителю Великих Лук грозит максимальное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU