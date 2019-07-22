Пыталовский район празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В Пыталово прошли торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Комсолмольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, утром 22 июля в сквере «30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков» состоялся митинг.
На митинге присутствовали заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного собрания Наталья Мельникова и заместитель главы администрации Пыталовского района Вячеслав Веселиков.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал свое поздравление жителям Пыталово с Натальей Мельниковой.
Минутой молчания собравшиеся почтили память героев, отдавших жизни в боях Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы к братской могиле.
Завершился митинг парадом служащих Пограничного управления ФСБ России, которые прошли в строю с равнением на ветеранов.
В Пскове годовщину освобождения города отпразднуют 23 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU