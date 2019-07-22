2019-07-22T17:39:19+03:00
Общество

Пыталовский район празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор обратился к жителям Пыталовского района с поздравительным словом
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ruФото: pskov.ru
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В Пыталово прошли торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Комсолмольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, утром 22 июля в сквере «30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков» состоялся митинг.

На митинге присутствовали заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного собрания Наталья Мельникова и заместитель главы администрации Пыталовского района Вячеслав Веселиков.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал свое поздравление жителям Пыталово с Натальей Мельниковой.

Минутой молчания собравшиеся почтили память героев, отдавших жизни в боях Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы к братской могиле.

Завершился митинг парадом служащих Пограничного управления ФСБ России, которые прошли в строю с равнением на ветеранов.

В Пскове годовщину освобождения города отпразднуют 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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