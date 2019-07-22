2019-07-22T18:06:15+03:00
Общество

Представитель комитета по здравоохранению проверит сведения о травмировании новорожденного в Великих Луках

С просьбой о помощи к губернатору региона обратилась мать ребёнка
Анна БЫСТРОВА
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Представитель комитета по здравоохранению в Великих Луках выяснит подробности травмирования ребёнка при родахПредставитель комитета по здравоохранению в Великих Луках выяснит подробности травмирования ребёнка при родахФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Представитель комитета по здравоохранению проверит сведения о травмировании новорожденного в Великих Луках. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по поручению главы региона Михаила Ведерникова, он уже выехал на место.

С просьбой о помощи на сайт главы региона 22 июля написала великолучанка. Женщина пожаловалась на то, что во время сложных родов 17 июля сотрудники перинатального центра занесли её сыну инфекцию. К тому же, хотя малышу повредили шейный отдел позвоночника, невропатолог до сих пор не осмотрел его.

Предполагается, что представитель комитета, прибыв в Великие Луки, выяснит подробности случившегося и посодействует обеспечению малыша лекарствами.

КОНКРЕТНО

Обращения к губернатору Псковской области можно оставить на сайте ведерников.рф. Сотрудники интернет-портала установят область, к которой относится проблема и назначат ответственного. Такой формат общения жителей региона и власти позволяет решить проблему в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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