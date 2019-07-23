В великолукской деревне прокурор добился восстановления горячего водоснабжения

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-23T09:49:36+03:00

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В одной из деревень Великолукского района Псковской области прокурор добился восстановления горячего водоснабжения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, жители деревни Золотково обратились с просьбой восстановить их права в жилищно-коммунальной сфере.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что предприятие МУП «Райэнергоремонт» в июле 2019 года прекратило подачу горячей воды в поселковые дома. Хотя жители Золотково добровольно оплачивали квитанции за коммунальные услуги, они остались без воды. Сотрудники правоохранительных органов выяснили и то, что вода в деревне пропала из-за долгов районного предприятия перед великолукским «Водоканалом». Городская организация отказалась поставлять ресурсы себе в убыток.

Прокурорская проверка сочла действия «Райэнергоремонта» неправомерными. Компанию обязали включить горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU