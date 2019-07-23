2019-07-23T10:09:23+03:00
Общество

Псковские спасатели вернулись домой после работ в Тулуне

Благодарности и памятные подарки вручили спасателям Михаил Ведерников и Александр Котов
Алиса Солнцева
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Михаил Ведерников поблагодарил псковских спасателей за помощь жителям Иркутской областиМихаил Ведерников поблагодарил псковских спасателей за помощь жителям Иркутской области
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Псковские спасатели, помогающие Иркутской области устранять последствия наводнения, 22 июля вернулись из Тулуна. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 23 июля с сотрудниками МЧС встретились Михаил Ведерников и Александр Котов.

Псковичи провели в Тулуне две недели, устраняя разрушения бушевавшей стихии. Как рассказал Роман Туманский, старший спасательной группы, на деле последствия оказались гораздо серьезнее, чем видно из телесюжетов. Псковские спасатели выполняли ежедневные задания, разбирали завалы, помогали пострадавшим жителям.

Встреча завершилась вручением благодарностей и памятных подарков служащим в управлении МЧС по Псковской области, проявивших неравнодушие к пострадавшим от стихии и профессионализм при исполнении своих обязанностей.

Кроме того, губернатор отметил, что и другие псковичи проявили сострадание к беде иркутян и пожертвовали более 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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